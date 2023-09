Fulham, Ballo Touré saluta il Milan: "Continuerò a seguirvi"

Fode Ballo-Touré ha raggiunto il Fulham in prestito dal Milan grazie ad un'operazione last minute nelle ultime ore del calciomercato estivo e ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui posa con la nuova maglia. Nella didascalia il terzino senegalese ringrazia il club e i tifosi rossoneri per le ultime due stagioni: "Nuovo capitolo, nuova squadra, nuovo paese! Sono davvero entusiasta di unirmi all'originale di Londra e non vedo l'ora di vivere la fantastica atmosfera del Craven Cottage. Grazie al Milan AC e ai nostri tifosi per le ultime due stagioni, continuerò a seguirvi ragazzi".