Francia, Deschamps spinge Giroud all'Inter: "Ha bisogno di giocare"

La Francia rovina la festa dell'Albania, passa 2-0 nel nuovissimo stadio della nazionale di Reja e chiude il girone H di qualificazione a Euro 2020 al primo posto. Decisive per il 2-0 finale le reti di Tolisso e Griezmann, nessun gol invece per Giroud, fermato dal palo nella ripresa. L'attaccante del Chelsea ha dimostrato però ancora una volta di essere molto importante per la squadra di Deschamps, che per portarlo agli Europei ha bisogno che giochi con continuità e dunque lo spinge verso l'Inter.