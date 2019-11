Belgio, Lukaku cuore d'oro: compra 5 mila biglietti per i tifosi

Romelu Lukaku continua a segnare anche con la maglia del Belgio. A fare notizia però non sono solo i gol dell'attaccante nerazzurro, ma anche la sua generosità. Come promesso, infatti, per festeggiare il traguardo delle 50 reti con la maglia dei Diavoli Rossi, il bomber ha deciso di pagare il biglietto a 5mila tifosi del Belgio per l'ultima partita delle qualificazioni a Euro 2020 contro Cipro. Un gesto che non è passato inosservato e che conferma la grandezza del giocatore dell'Inter anche fuori dal campo.