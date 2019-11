Qualificazioni Euro 2020: Francia prima nel girone H, Albania stesa 2-0

verso euro 2020

Nell’ultima giornata del gruppo H di qualificazione a Euro 2020 la Francia batte 2-0 l’Albania di Edy Reja e conclude al primo posto davanti alla Turchia. Gara indirizzata già nel corso del primo tempo dal colpo di testa di Tolisso al 9’ e dal destro di prima in area di Griezmann al 30’. Nella ripresa l’Albania prova senza successo con il cuore a riaprire la sfida, ma si salva sul palo colpito da Giroud con il sinistro a giro. Albania-Francia 0-2: la zampata di Griezmann

Giochi fatti nel gruppo H, Francia e Albania conoscono il loro destino in vista di Euro 2020, con la squadra di Deschamps già qualificata e quella di Reja fuori da ogni discorso. Per i francesi però c’è l’obiettivo di evitare il sorpasso della Turchia in vetta al girone proprio all’ultimo metro di un lungo percorso di qualificazione verso l’estate 2020. Si gioca nel nuovo impianto di Tirana, l’Arena Kombetare, inaugurato in occasione di questa sfida e progettato da un architetto italiano. Francia che inizia subito forte e al 9’ ha già sbloccato il punteggio in proprio favore: punizione di Griezmann, colpo di testa perentorio di Tolisso che mette sotto i riflettori Berisha per un intervento che forse poteva essere più efficace tra i pali. Griezmann è il leader tecnico totale di questa versione dei campioni del mondo e al 30’ mette il proprio marchio sulla sfida: Dubois recupera di voglia un pallone in area, lo lavora e poi lo rimette indietro dove l’attaccante del Barcellona impatta di prima con il destro per il raddoppio.

L’Albania ci mette se non altro il cuore nella ripresa per cercare di rendere meno amara la prima nel nuovo stadio in cui da ora in avanti giocherà tutte le proprie partite, come l’Inghilterra a Wembley. La differenza tra le squadre è però netta, la Francia affonda come vuole ogni volta che decide di cambiare una marcia nel proprio motore calcistico. La ripresa diventa così un affare del tutto personale tra Giroud, Berisha e la porta albanese, con l’attaccante del Chelsea che prova per tre volte a trovare la soddisfazione personale. Prima in area è strepitoso il portiere della Spal, ancora bravo su una conclusione da posizione defilata comunque pericolosa, infine salvato dal palo sul sinistro a giro dal limite del numero 9 di Deschamps. Francia che comunque sorride: primo posto nel girone H davanti alla Turchia e la sensazione di essere una di quelle squadre che tra qualche mese tutti vorranno evitare nella corsa verso il titolo europeo.