Flamengo: "Balotelli è un grande giocatore"

ENTUSIASMO PER SUPER MARIO

Il nome di Mario Balotelli ha scaldato il popolo del Flamengo, che alla notizia del possibile sbarco dell'attaccante italiano in Brasile, ha iniziato a sognare. Anche dopo aver ascoltato le parole del presidente del club rossonero, Rodolfo Landim, secondo il quale c'è già stato un contatto con il giocatore, che avrebbe dato "semaforo verde", alla trattativa.

"Non è certo una novità -ha spiegato Landim - che da quando è arrivato Jesus ci abbia chiesto un attaccante d'area. E da questo punto di vista Balotelli è un grande giocatore. I nostri dirigenti hanno avuto un rapido colloquio con lui, ma per ora non c'è stato altro. Ma il nostro processo di rinnovamento della squadra è in continua evoluzione dall'inizio dell'anno, e continuerà". Balotelli è svincolato e quindi ingaggiabile in qualsiasi momento. L'idea di prenderlo è nata per via delle insistenze del tecnico Jorge Jesus che chiede un altro attaccante e vuole giocare con un modulo con due attaccanti puri: uno c'è gà, ed è quel Gabigol che in patria fa faville e ora è capocannoniere del 'Brasilerao', l'altro deve essere cercato sul mercato.

Prima di Balotelli, il Flamengo aveva pensato a Diego Costa e all'uruguayano Cristhian Stuani, ma vista l'impossibilità, per motivi economici, di acquistarli, la scelta è caduta su Balotelli, al quale il progetto carioca sarebbe piaciuto.