Salta l'incontro Commisso-Chiesa, Juve pronta all'assalto

26/06/2019

A Firenze, dunque, l'impressione è che presto potrebbe profilarsi un muro contro muro. Proprietà da una parte, Chiesa dall'altra. In mezzo la Juve, in agguato e pronta ad approfittare della situazione con la sua offerta da 5 milioni a stagione. A bocce ferme la sensazione è che le dichiarazioni di Commisso sul futuro del giocatore non coincidano al 100% con le reali intenzioni del diretto interessato. Soprattutto dopo l'arrivo sulla panchina bianconera di Sarri, grande estimatore di Chiesa. Da un punto di vista contrattuale Federico è legato alla Viola fino al 2022 e, stando a Joe Barone, punto di riferimento operativo della nuova Fiorentina, nell'accordo tra i Della Valle e Commisso non ci sarebbero documenti relativi a un accordo che consentirebbe a Chiesa di liberarsi dopo il 30 giugno 2019.



Situazione che, al netto di promesse solo verbali, sembrerebbe blindare il calciatore, ma che potrebbe innescare anche una convivenza molto complicata a Firenze, con malumori e bocconi amari da digerire da ambo le parti. Perché Chiesa, in caso di muro contro muro e di una mancata cessione in questa sessione di mercato, sembra intenzionato ad andare a scadenza, lasciando a mani vuote il club tra tre anni. Soluzione che in prospettiva spaventa Commisso, chiamato subito a risolvere la questione e a vagliare tutte le opzioni e le ripercussioni possibili. Sul campo, sui conti e sulla piazza.