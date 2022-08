Milenkovic rinnova fino al 2027: “Italiano e il progetto fondamentali. Mi sento un leader”

FIORENTINA

Questo è il quinto anno del difensore in maglia viola: "Amo questo club, non posso tradire ciò che provo"

Nikola Milenkovic ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027. A darne l'annuncio è stato il club sui propri profili social, mentre lo stesso difensore serbo, insieme a Joe Barone, durante la conferenza stampa indetta oggi all'interno dello stadio Artemio Franchi, firmava il nuovo accordo. "Vorrei fare un passo indietro, all'anno scorso: venivamo da due stagioni difficili, io e la società non eravamo convinti di lasciarci. - ha spiegato il serbo - Ho chiesto alla società il progetto, ho visto che c'era, e l'arrivo di Italiano è stato fondamentale. Ho capito che c'erano grandissime ambizioni, il progetto cresce continuamente. La società ha fatto un grandissimo lavoro per trattenermi qua: sono davvero contento ed emozionato".

Milenkovic si lega alla Fiorentina con un quinquennale che fa del centrale uno dei giocatori più longevi in maglia viola degli ultimi anni: "La decisione è presa in un momento importante della mia carriera. Qui sto bene e mi trovo molto bene e mi sento un leader di questa squadra. Ho fatto una scelta importante per il mio futuro e ho capito che questa decisione è quella che dentro di me ho voluto di più".

Dopo il prolungamento dell'anno scorso che garantì al giocatore un contratto a scadenza giugno 2023 e un aumento dell'ingaggio a più di 2,5 milioni, adesso è arrivato un nuovo innalzamento della retribuzione. Nelle prossime stagioni, il serbo guadagnerà fino agrazie agli incentivi legati ai, con una

In conferenza stampa, Milenkovic ha parlato anche dei suoi intenti in maglia viola: "Voglio raggiungere la Champions League. Questo è il nostro obiettivo, lo abbiamo in testa e vogliamo raggiungerlo il prima possibile. Vogliamo migliorare rispetto all'anno scorso, proveremo a entrare nelle prime sei. Poi vogliamo regalare tante emozioni ai nostri tifosi, vincere la Conference sarebbe una grande cosa."

Su Italiano: "Ho un ottimo rapporto con lui, mi aiuta a crescere e ha grandi ambizioni. È un martello, ha idee chiare e vuole proporle contro qualsiasi squadra. Lo ringrazio per ciò che ha fatto per me. Spero di fare grandi cose in questa stagione".