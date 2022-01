La Fiorentina sogna in grande: colpo Isco

COMMISSO SCATENATO

Il trequartista è ai ferri corti con Ancelotti: può lasciare il Real

Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver preso Ikoné e Piatek, Commisso ha in mente il grande colpo. Il nome è quello di Francisco Román Alarcón Suárez conusciuto da tutti come Isco. Sì, proprio il trequartista del Real Madrid che è in scadenza a giugno e ai ferri corti con Ancelotti. I Viola, già da qualche settimana, hanno avviato i contatti con i Blancos e l'entourage del giocatore.

Un nome importantissimo per puntare all'Europa. La Fiorentina è seriamente intenzionata a portare il forte spagnolo a Firenze per regalare ai tifosi un sogno. Isco ha praticamente la valigia pronta ed è pronto a lasciare la capitale spagnola e l'Italia è ora una opportunità concreta. In questo inizio di stagione ha giocato pochissimo, è ai margini del progetto e cerca un'occasione per il rilancio. L'affare è fattibile, ma sicuramente non semplicissimo perché nelle ultime settimane si è parlato anche dell'interesse di diverse squadre inglesi, ma Commisso, Barone e Pradè fanno sul serio.