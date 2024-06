La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo: primi contatti con il Milan per Pobega 

la trattativa

Il centrocampista classe '99 ha trovato poco spazio in rossonero e potrebbe decidere di lasciare il club in estate

© Getty Images Tommaso Pobega potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Non avendo trovato molto spazio in questa stagione, solo 15 presenze tra campionato e Champions, il classe '99 potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura in Serie A. Su di lui è vivo l'interesse della Fiorentina del nuovo allenatore Raffaele Palladino, che ha avuto i primi contatti con il Milan per discutere del centrocampista come riporta Sky. Il club viola, infatti, è in attesa di capire quale sarà il futuro di Giacomo Bonaventura e nel frattempo ha cominciato a guardarsi intorno.

Il nome di Pobega, però, non è l'unico sul taccuino della dirigenza del club viola. Negli ultimi giorni, infatti, è spuntato anche il nome di Marco Brescianini come possibile innesto a centrocampo. Nell'ultima stagione con la maglia del Frosinone, l'ex centrocampista del Milan ha segnato 4 gol in 36 presenze, non riuscendo però a raggiungere la salvezza con i ciociari. Su di lui è vivo anche l'interesse dell'Atalanta.

