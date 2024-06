Milan al lavoro per Zirkzee, ma spunta anche il nome di Omorodion

Il Milan cerca un centravanti. Dopo aver salutato Olivier Giroud, partito in direzione MLS, il club rossonero è alla ricerca del nuovo numero 9 da consegnare a Paulo Fonseca. L'obiettivo primario è sempre Joshua Zirkzee con la dirigenza rossonera che è ancora al lavoro con l'agente del calciatore, Kia Joorabchian, per trovare un punto d'intesa sulle commissioni da pagare. I 15 milioni richiesti dall'agente dell'olandese sono stati valutati eccessivi, ma le parti continuano a trattare e sono in avvicinamento.