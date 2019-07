Il Milan non molla Veretout e rilancia con Cutrone

02/07/2019

Dal punto di vista tecnico l'affare fa contenti tutti: Montella chiede da tempo un regista di esperienza - aveva inserito l'argentino nella sua lista - e un centravanti in grado di sostituire Muriel, andato all'Atalanta, e di garantire un po' di peso a un attacco leggerino. Il Milan, dal suo canto, ha bisogno di qualità in mezzo al campo e ha individuato in Veretout uno degli uomini giusti da cui ripartire.



La questione plusvalenze non è ovviamente secondaria. Con Cutrone i rossoneri mettono a bilancio una voce positiva netta e lo stesso vale più o meno per la Fiorentina con Veretout. Il problema in questo senso potrebbe essere rappresentato da Biglia, tutt'ora a carico dei rossoneri per 6 milioni circa. In caso di scambio alla pari, non sarebbe da escludere quindi una valutazione complessiva attorno ai 30 milioni.



Se Maldini, Massara e Pradè parleranno quindi di questa ipotesi, non si può sottovalutare l'ostacolo rappresentato da Napoli e Roma. I giallorossi potrebbero girare alla Fiorentina il "pacchetto" destinato al Cagliari per Barella - per il quale comunque la trattativa è ancora in corso - e prendere in considerazione un'offerta che prevederebbe Defrel e una quindicina di milioni. Il Napoli, invece, ha proposto alla Fiorentina i cartellini di Ounas e Rog, con il secondo particolarmente gradito a Montella. Ovviamente molto dipende anche dai giocatori e dalla loro volontà di accettare le condizioni dei rispettivi club. L'affare sembra in ogni caso in dirittura d'arrivo e Veretout dovrebbe cambiare maglia entro due o tre giorni massimo.