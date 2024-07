Fiorentina, ufficiale Pongracic per la difesa: al Lecce 15 milioni più bonus

La Fiorentina si è mossa subito per rinforzare la difesa dopo la cessione di Nikola Milenkovic. La società viola ha ufficializzato l'acquisto dal Lecce di Marin Pongracic, nazionale croato che sembrava a un passo dal Rennes nelle scorse settimane. Per portarlo in Toscana la Fiorentina ha offerto al difensore - che ha già sostenuto e superato le visite mediche - un ingaggio da oltre due milioni di euro all'anno e al Lecce 15 milioni più uno di bonus.