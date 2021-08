Fiorentina, Torreira in viaggio verso l'Italia: poi visite mediche e firma

FIORENTINA

Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Arsenal

La proverbiale fumata bianca era arrivata ieri sera, oggi Lucas Torreira si è messo subito in viaggio per l'Italia come ha testimoniato con una foto su Instagram. La Fiorentina attende il rinforzo a centrocampo, con l'Arsenal trattativa conclusa sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a quindici. Nel pomeriggio previste visite mediche e firma sul contratto. Getty Images

L'uruguayano ieri aveva sciolto una volta per tutte le sue riserve in merito al trasferimento ribadendo ai Gunners di voler tornare in Serie A, con i viola che lo seguivano da mesi, preferendo quindi la destinazione di Firenze all'Eintracht Francoforte.

LA STORIA SU INSTAGRAM