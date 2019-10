Fiorentina, Pradé: "Il futuro di Chiesa? Le cose si fanno in due"

FIORENTINA

"Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le mie sensazioni non bastano, vanno capite le motivazioni e la voglia di Federico, sarà lui a dirlo e poi decidere perché le cose vanno sempre fatte in due". Lo ha detto Daniele Pradé a margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25 anni, toscano di Montevarchi, prodotto del vivaio viola.

"Siamo sempre stati chiari sulla situazione di Chiesa, noi siamo contenti di quanto lui sta facendo in campo e del suo modo di comportarsi - ha continuato il ds della Fiorentina - Ci saranno tempi e modi per sederci ad un tavolo".

Dopo Castrovilli e Venuti la società sta lavorando anche sui rinnovi di Riccardo Sottil e Luca Ranieri, smentite invece le voci di un interesse per Ibrahimovic: "È una situazione, vale anche per De Rossi, che non ha più senso tecnico. Sono due grandissimi campioni ma non rientrano nella nostra testa" ha risposto Pradé.

Idem per Balotelli, prossimo avversario dei viola: "Mario è un giocatore forte e per i giocatori forti c'è sempre interesse ma oggi è un calciatore del Brescia. Preferisco evidenziare il rinnovo di Venuti, lo voleva un altro club ma gli ho ricordato che la Fiorentina è casa sua. Avrà il suo spazio e di sicuro a gennaio non si muoverà".

In viola dal 2004 il difensore ha prolungato per 4 anni con base fissa più bonus: "Voglio dimostrare di poter stare qui a lungo e lavorerò per armi trovare pronto. Dopo 5 anni in prestito e 2 campionati vinti mi sarei aspettato un po' di meritocrazia, per fortuna parlando con Pradé ho sentito quella fiducia che mancava da tempo. Speriamo di andare in Europa già quest'anno, intanto è un sogno allenarmi con Ribery".

