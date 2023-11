Fiorentina per gli alluvionati: mezzi per spalare fango e mille biglietti per il Bologna

LE INIZIATIVE

Proseguono le iniziative del club viola e dei suoi tifosi per aiutare la gente colpita dal maltempo

© Getty Images La Fiorentina ha messo a disposizione per le famiglie alluvionate mille biglietti gratuiti in Curva Ferrovia per la partita di campionato contro il Bologna in programma domenica 12 alle 15 al Franchi. I tagliandi sono a favore della Misericordia di Campi Bisenzio, una delle zone più disastrate dall'alluvione, che attraverso un numero telefonico raccoglierà le richieste. Sempre domenica i volontari dell'organizzazione saranno presenti insieme agli ultras della Curva Fiesole che hanno promosso una raccolta fondi, parte della quale sarà devoluta alla stessa Misericordia.

Sempre in occasione della gara con il Bologna in curva ci sarà la coreografia inizialmente prevista per il match con la Juventus, poi annullata per la decisione di migliaia di tifosi della Fiesole di non recarsi allo stadio. Parte del ricavato per i costi della coreografia, si legge sulla pagina Facebook 'Fuori dal coro' dei club della Fiesole, verrà devoluto alle famiglie colpite. Dal canto suo la Fiorentina ha consegnato qualche giorno fa una serie di mezzi che saranno utilizzati per ripulire dal fango e dall'acqua le abitazioni degli abitanti di Campi, mentre domani numerosi bambini di quella zona saranno ospiti con le loro famiglie al Viola Park dove potranno visitare la struttura e incontrare i giocatori. La società ha messo a disposizione alcuni pullman per far raggiungere i bambini al centro sportivo di Bagno a Ripoli.