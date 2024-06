Fiorentina, Palladino sarà il successore di Italiano: biennale fino al 2026

MERCATO

I toscani hanno scelto l'ex Monza come erede di Vincenzo Italiano, nelle prossime ore la firma sul biennale fino al 2026

© Getty Images Raffaele Palladino sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Manca solo l'ufficialità, ma la società viola ha scelto l'ex Monza come futuro tecnico ed erede di Vincenzo Italiano, con il classe '84 pronto a firmare un biennale. Arrivato in città nella giornata di lunedì 3 giugno, Palladino ha trovato l'accordo con la dirigenza dei toscani per sedere sulla panchina gigliata fino al 2026. Accordo che verrà sancito con le firme nero su bianco già a partire dalle prossime ore.

Dopo la delusione della finale di Conference persa ai supplementari contro l'Olympiakos, resa meno amara dalla vittoria nel recupero contro l'Atalanta, la Fiorentina ha quindi deciso di voltare subito pagina scegliendo il nuovo tecnico già dalle ore successive all'annuncio dell'addio di Italiano.

Una decisione che era nell'aria già da alcuni giorni e che ha trovato conferma con l'arrivo di Palladino in città già venerdì per trovare l'accordo col club. Il tecnico ha poi fatto bis per limare i dettagli dell'accordo che dovrebbe trovare ufficialità con la firma nella giornata di martedì 4 giugno.