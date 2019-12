Fiorentina, Montella esonerato

CAPOLINEA

La seconda avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina è giunta al capolinea. Il ds viola Daniele Pradé e il dg Joe Barone si sono presentati al centro sportivo per comunicare l'esonero al tecnico dopo l'1-4 interno contro la Roma. "L'obiettivo è di dare un'immediata svolta alla stagione in corso" si legge nel comunicato dell'esonero. In corsa per la panchina - tra gli altri - ci sono Ballardini e Prandelli, anche se il sogno di Commisso è Spalletti.

Decisivi i cattivi risultati stagionali dopo una prima parte con qualche segnale di risveglio dopo il finale turbolento della scorsa stagione, ma il Montella-bis a Firenze non è mai decollato e a stanarlo sono i numeri impietosi. Dal momento del suo ritorno a Firenze al posto di Pioli, Montella ha portato alla Fiorentina quattro vittorie sulle 24 partite disputate, perdendone 13. La salvezza all'ultimo respiro nella scorsa stagione con uno 0-0 di convenienza contro il Genoa gli ha permesso di tenere in mano la squadra anche nella prima parte di questa stagione, fino all'1-4 interno contro la "sua" Roma. Troppo anche per Commisso che ha optato per il suo primo esonero in Italia.

Nei prossimi giorni la Fiorentina comunicherà il nome del nuovo allenatore e i candidati in lizza non mancano. I più accreditati, a partire da Spalletti, sono poi Ballardini, Prandelli, Iachini e Di Biagio.

IL COMUNICATO DEL CLUB

"ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra".