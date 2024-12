Fiorentina, l'agente di Biraghi: "Via a gennaio con Parisi. Vediamo Palladino quante palle ha"

"Cristiano credo non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa squadra e per questa società, quando è sceso in campo finora ha sempre dato tutto - le parole di Palladino su Biraghi in conferenza stampa - Ultimamente non ha trovato molto spazio anche per un piccolo fastidio al polpaccio. È una scelta tecnica, non è il caso di aggiungere altro".