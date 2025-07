Fiorentina, previsto incontro con agenti di Kean per il rinnovo

Dopo aver rifiutata le sirene milionarie dall'Arabia Saudita (Al Qadsiah e Al Hilal su tutte) nei giorni in cui la clausola da 52 milioni era ancora valida, Moise Kean è pronto a discutere un prolungamento (e ricco adeguamento) di contratto con la Fiorentina. L'attaccante azzurro ha promesso amore alla Viola e il suo procuratore, Alessandro Lucci, è atteso nei prossimi giorni dalla società per iniziare la trattativa per il rinnovo. Secondo le prime voci uscite, l'offerta della Fiorentina dovrebbe portare l'ex Juve a raddoppiare il suo stipendio: da 2 milioni che percepisce attualmente Kean dovrebbe toccare quota 4. Nel discorso sul rinnovo la Fiorentina farà di tutto per eliminare, o quantomeno alzare sensibilimente, la clausola rescissoria all'interno del contratto di Kean.