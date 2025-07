Dopo esser saltato Marc Pubill, diretto all'Atletico Madrid, il Milan torna sulle tracce di Guela Doué per la fascia destra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport lo Strasburgo, proprietario del cartellino, spara alto chiedendo non meno di trenta milioni di euro, motivo per cui i rossoneri dovranno provare ad abbassare le pretese dei francesi.