Fiorentina: Jovic ha detto sì, manca ancora l'intesa con il Real

DALLA SPAGNA

Secondo AS, l'attaccante è convinto del progetto tecnico della Viola. Ramadani al lavoro con i due club

Luka Jovic ha detto sì alla Fiorentina e il suo agente Fali Ramadani è al lavoro con la Viola e il Real Madrid per trovare un accordo. Secondo lo spagnolo AS, l'attaccante serbo ha accolto con favore l'idea di trascorrere un anno in Serie A per rilanciarsi e uscire dall'ombra di Karim Benzema. A Firenze troverebbe un progetto tecnico ambizioso e offensivo, con la garanzia di avere una maglia da titolare nel centro dell'attacco nel 4-3-3 di Italiano. © Getty Images

La trattativa non è facile, anche per via delle cifre in ballo. La Fiorentina ha bisogno che i Blancos contribuiscano in parte allo stipendio di Jovic (che si aggira sui 5 milioni netti) e stanno lavorando anche sulla tipologia di trasferimento, tra opzione e obbligo di acquisto. In viola il serbo cerca il riscatto dopo un paio di stagioni davvero deludenti per arrivare al meglio al mondiale in Qatar.

