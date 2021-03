Fiorentina, Iachini è in città: a breve la firma

IL RITORNO

L'allenatore riprende il suo posto dopo l'esonero a novembre

Dopo l'addio di Cesare Prandelli, in casa Fiorentina è tutto pronto per il ritorno di Beppe Iachini, esonerato lo scorso 9 novembre proprio per fare spazio all'ex ct della Nazionale. Il tecnico marchigiano, accompagnato dal suo staff, è arrivato in serata a Firenze. Nelle prossime ore le formalità di rito in ossequio ai protocolli Covid e poi la firma sul contratto che lo legherà nuovamente alla Viola fino a giugno. Getty Images

Se non ci saranno intoppi, già domattina Iachini dirigerà il primo allenamento. Il suo compito sarà quello di portare la squadra alla salvezza nelle 10 giornate che mancano alla fine del campionato. Il 56enne allenatore venne esonerato con la squadra 12a in classifica, al termine di un Parma-Fiorentina terminato 0-0. Era la 7a giornata, la viola aveva 8 punti in classifica ed era a +3 sulla zona retrocessione, con una media di 1.14 punti a partita. Iachini torna in sella dopo 21 giornate di gestione Prandelli in cui la Fiorentina ha rimediato 21 punti, per una media di 1 punto a gara e con un margine sulla terzultima di 7 lunghezze. A fine anno, poi, le strade si separeranno e a Firenze partirà un nuovo corso.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Prandelli si dimette: "La mia carriera può finire qui". Iachini pronto a tornare