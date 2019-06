Fiorentina, finito l'incontro coi Della Valle. Commisso in uno studio legale: la cessione del Club è vicina

04/06/2019

La Fiorentina passa di mano. A breve. Rocco Commisso, il magnate italo-americano interessato al club viola, e i fratelli Diego e Andrea Della Valle si sono infatti incontrati oggi a Milano nel quartier generale operativo della famiglia Tod's. Un summit durato quasi due ore dopo il quale l'imprenditore di origine calabrese ha raggiunto gli uffici della Bonelli Erede, tra i maggiori studi legali italiani e dove lavora anche l'avvocato Carlo Montagna, membro del Cda della Fiorentina.



Ore calde, dunque, per il passaggio di proprietà: tanto calde che già sono accompagnate dalle voci sul futuro organigramma del club, con Giancarlo Antognoni indicato come possibile vice-presidente, Umberto Gandini come amministratore delegato e in panchina Luciano Spalletti. Ma, appunto, si tratta di rumors. Prima occorre attendere la chiusura dell'affare.



Ma ratificato il passaggio di proprietà, per Commisso ci sarà subito la prima grana da risolvere. E che grana! Perché trattenere Federico Chiesa, al netto del comunicato degli uscenti Della Valle, non sarà impresa facile. Anzi, ha tutte le caratteristiche della mission impossible visto che il giocatore ha deciso di fare il salto di qualità e Juve e Inter hanno ingaggiato un match accesissimo per assicurarsene le prestazioni. Presentarsi al popolo viola senza Chiesa non sarebbe, inizialmente, un buon biglietto da visita. Ma i 70 milioni che frutterebbe la cessione dell'esterno figlio d'arte potrebbero invece essere per Commisso la carta utile per un mercato ambizioso, capace di soddisfare una piazza caliente come quella fiorentina. Ma prima, appunto, il closing.