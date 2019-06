Chiesa, la Fiorentina: "Rimane e Firenze"

03/06/2019

Federico Chiesa è uno dei gioielli del mercato, ma la Fiorentina prova a spegnere i rumors sul suo futuro. "Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato - recita la nota -. L'attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costituirà".

Dove giocherà l'anno prossimo Federico Chiesa? In questi giorni è questo il dilemma di calciomercato e una risposta definitiva non è attesa a breve. In primo luogo perché la Fiorentina è sul punto di cambiare proprietà (da Della Valle e Commisso), in secondo luogo perché la valutazione del calciatore è molto alta (70 milioni di euro) con Juve e Inter pronte a darsi battaglia. Nonostante il comunicato odierno che prova a tranquillizzare ambiente e tifosi, sarà il nuovo magnate italo-americano a decidere il futuro del miglior giovane italiano. Quel che è certo è che il figlio d'arte giocherà in Serie A, dopo che la famiglia ha deciso di dire no all'offerta del Bayern. Juve e Inter, invece, offrono la stessa cifra, 5 milioni netti l'anno, con i nerazzurri che possono anche garantirgli una maglia da titolare.