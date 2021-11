Fiorentina, Conte vuole Vlahovic già a gennaio

L'OBIETTIVO

Tottenham in pole per l'attaccante della Viola, a breve termine la Juve è in secondo piano

Si preannuncia un gennaio caldissimo a Firenze sul mercato. La situazione di Dusan Vlahovic continua infatti a tenere banco e già nei prossimi mesi potrebbe arrivare la svolta. Secondo quanto riferiscono in Inghilterra, l'attaccante della Viola sarebbe infatti il primo obiettivo di Antonio Conte, che vorrebbe portare al Tottenham il bomber serbo già nella prossima finestra di mercato per puntellare l'attacco in caso di cessione di Harry Kane al City. Situazione che di fatto sembra mettere in secondo piano la Juve nella corsa a Vlahovic. Getty Images

Al momento non si registrano ancora offerte o mosse ufficiali per la punta della Viola, ma a breve il pressing degli Spurs potrebbe risultare decisivo per risolvere la questione. Il giocatore vorrebbe rimanere a Firenze fino a fine stagione e poi valutare con grande attenzione le offerte che arriveranno, ma l'impressione è che già a gennaio dovrà fare una scelta. Dopo l'arrivo di Conte, il Tottenham sembra pronto infatti a mettere subito sul piatto tanti soldi cash per convincere Commisso.

Cosa che la Juve, nonostante i contatti con l'entourage del calciatore, difficilmente riuscirà a fare nei prossimi mesi vista la situazione delle casse bianconere e il peso del monte ingaggi. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in Premier League. Soprattutto se, come si vocifera Oltremanica, il Manchester City dovesse presentare un'offerta monstre per Harry Kane già a gennaio.