Fiorentina, Commisso: "Vogliamo tenere Chiesa"

17/07/2019

Il braccio di ferro tra Fiorentina e Federico Chiesa continua: se il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza e ha in testa la Juventus , la società viola preferirebbe tenerlo almeno un altro anno. Concetto ribadito da Rocco Commisso dopo l'amichevole vinta negli Usa contro il Chivas nella prima partita all'International Champions Cup 2019: "L'ho detto fin dal primo giorno, vogliamo tenere Chiesa , è un bravo ragazzo".

Il presidente, che ha seguito la sfida dal vivo proprio accanto a Chiesa, non vuole sentire ragioni: "Non abbiamo parlato di niente relativo al futuro ma comunque voglio tenerlo" le parole raccolte da Radio Bruno. Ora tocca eventualmente al giocatore forzare o meno la mano con la società: la Juve attende mentre la Fiorentina pensa di convincerlo proponendogli un rinnovo del contratto in scadenza 2022 (con relativo aumento).