Fiorentina, Boateng a un passo: il ghanese ha detto sì

IL COLPO

Kevin-Prince Boateng non tornerà in Germania per giocare con l'Eintracht Francoforte ed è a un passo dalla Fiorentina. Secondo 'Sportitalia' l'ex giocatore del Barcellona ha sciolto le riserve e ha accettato la corte della Viola. Ora manca solo il via libera del Sassuolo. Nei prossimi giorni i due club si incontreranno per decidere la formula dell'operazione. Nel pomeriggio, a margine del sorteggio del calendario di Serie A, il ds gigliato Pradè aveva parlato della trattativa. "Boateng? Ci piace, sta alla sua testa, vediamo se deciderà di andare all’Eintracht Francoforte".

Ulteriori conferme dell'operazione ormai prossima alla chiusura arrivano dalla Germania. Secondo quanto scritto dalla Bild, infatti, il ghanese avrebbe comunicato all'Eintracht Francoforte di non voler accettare l'offerta del club tedesco, per poter continuare a giocare nel campionato italiano. Una scelta probabilmente dettata dal cuore, visto che la moglie Melissa Satta (con la quale c'è stato un riavvicinamento dopo la crisi) non vedeva di buon occhio un ritorno in Bundesliga del marito.