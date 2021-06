Fiorentina, addio a Gattuso: per la panchina idea Garcia

PANCHINA VIOLA

Dopo la frattura, ufficiale, con Ringhio spuntano già i primi nomi per la sostituzione del tecnico: in corsa anche Ranieri, Mazzarri e Iachini

L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina è finita prima ancora di essere iniziata. Le divergenze relative al mercato hanno portato, dopo sole tre settimane, a una frattura insanabile che ha portato al divorzio ufficiale tra le parti (Gattuso ha già firmato il contratto che lo lega alla Fiorentina, ma lo stesso non è stato ancora depositato). Intanto iniziano a circolare i primi nomi per la sostituzione del tecnico: in pole sembra esserci Rudi Garcia, ma in corsa ci sono anche Claudio Ranieri, Walter Mazzarri e Beppe Iachini. Getty Images

Tra le varie opzioni valutate c’è infatti anche quella del possibile ritorno del tecnico che nelle ultime due stagioni ha condotto i viola ad una doppia salvezza, ma come detto al momento in vantaggio c’è Garcia, che in Italia ha già guidato la Roma tra il 2013 ed il 2016 e che è reduce dall’esperienza sulla panchina del Lione.

IL COMUNICATO

"ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano".

