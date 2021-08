Commisso blinda Vlahovic: "Non è arrivata l'offerta giusta, ora rinnovi"

"L'offerta giusta per adesso non è arrivata e anche se dovesse succedere non credo che per quest'anno Vlahovic andrà via". Lo ha detto Rocco Commisso al Tgr Rai Toscana."Vero che ci sono notizie, che sta succedendo di tutto e tutti si stanno muovendo, i procuratori, le squadre che vogliono fare più soldi ma per noi il giocatore non è mai stato in vendita - ha proseguito il presidente del club viola -. Gli abbiamo proposto un contratto che per la Fiorentina sarà il più costoso della sua storia, si parla di molti soldi però Vlahovic deve rinnovare e allungare".