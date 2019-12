Boateng chiama il Vicenza: "Se andate in A firmo subito"

FIORENTINA

Ospite con la moglie Melissa Satta della festa di Natale organizzata dal Vicenza e da OTB Foundation, in cui sono stati raccolti fondi per aiutare Venezia, Kevin Prince Boateng ha acceso le fantasie dei tifosi veneti. "Se andate in A firmo subito, in B un po' meno. Un po' di rispetto per Prince... - ha scherzato il calciatore della Fiorentina - Qui vedo gente con il cuore, che è raro trovare in altre piazze. Godetevi il primato".

























































Simpatico siparietto nel quartier generale della Diesel, a Breganze, tra Renzo Rosso, patron del Vicenza calcio, e l'attaccante della Fiorentina. "Il mio regalo di Natale? Vi ho comprato il mio amico Kevin Prince Boateng" ha ironizzato il noto imprenditore. "Stanno facendo bene e oggi è giusto festeggiare il primo posto: domani si torna a lavorare, ma oggi si festeggia perché siete primi - i complimenti alla squadra del ghanese - Se arrivate in A firmo subito, è una promessa. In B? No eh, un po' di rispetto per Prince Boateng. Sono onorato di essere qua, perché vedo veramente gente con il cuore che in tante altre squadre non ho visto".