Beltran: "Ho parlato con Dybala ma ho scelto il progetto Fiorentina"

DOMENICA AL FRANCHI?

L'attaccante argentino prima della partenza per l'Italia ha spiegato la sua scelta. Firmerà un quinquennale con la Viola

© Getty Images "Ho parlato con Dybala ma non si è concretizzato il trasferimento con la Roma. Andrò alla Fiorentina, è sempre stata interessata e il progetto sportivo che ha è molto buono. Sono rimasto fedele anche a quello". Ai microfoni di Tyc, prima di partire alla volta dell'Italia dove arriverà domenica mattina per le visite mediche, Lucas Beltràn ha spiegato l'addio al River Plate e la sua scelta di approdare in viola nonostante l'inserimento del club giallorosso.

Domenica sera Beltràn potrebbe essere al Franchi per il primo 'assaggio' di quello che sarà il suo nuovo stadio e i suoi nuovi tifosi, in occasione dell'amichevole della Fiorentina contro l'Ofi Creta. L'attaccante argentino con passaporto italiano firmerà con la Viola un contratto quinquennale a 1,8 milioni a stagione, mentre al River Plate andranno circa 25 milioni e il 10 per cento sulla rivendita futura. "Per me il River vorrà dire sempre casa. Adesso ho questa grande opportunità. Ancora sto cercando di digerire questa eliminazione in Copa Libertadores col River, non me l'aspettavo. Se avessimo passato il turno non so se me ne sarei andato. Ora però ho questa nuova chance da giocarmi in Europa e la voglio sfruttare". Nazionale argentina o italiana? "Vediamo che succede, a breve prenderò la mia decisione anche se la Seleccion per me è qualcosa di speciale".