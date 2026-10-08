Fiorentina: ufficiale il rinnovo di Ranieri fino al 2029 con opzione al 2030

08 Ott 2026 - 13:49
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© X Fiorentina

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Ufficiale il rinnovo del contratto del difensore Luca Ranieri con la Fiorentina. "ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l' accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030 - si legge nella nota del club viola - Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore". "Sono felice di questo rinnovo e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra, per me la Fiorentina è una famiglia essendo qui ormai da 13 anni - le parole del giocatore ai canali ufficiali . Darò il massimo ogni giorno per ripagare la fiducia che questo club mi ha dato. E' un valore enorme per me rinnovare in un anno così importante, che è quello del centenario. Darò il massimo anche per questo". 

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