Fiorentina, Palladino e il futuro: "Nessuna tensione con Pradè"

Nelle scorse ore Tuttosport aveva sottolineato come lo sfogo di Pradè dopo la sconfitta contro il Como poteva significare un futuro a rischio per Palladino ma il tecnico della Fiorentina ha puntualizzato: "Smentisco categoricamente che ci siano tensioni tra me e il direttore Pradè. Tra me e lui e con la società c’è un grande rapporto di stima, unione e dialogo. Queste voci che escono come sempre a me danno fastidio, perché sono false e infondate per l’ennesima volta".