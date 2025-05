Una volta raggiunta la qualificazione alla Conference League per il quarto anno consecutivo, la Fiorentina punta già a pianificare la prossima stagione ripartendo dal suo allenatore Raffaele Palladino. Dopo il rinnovo e le possibili voci di addio rincorsesi nelle ultime settimane, l'ex tecnico del Monza sembra confermato, motivo per cui si lavorerà con lui per i prossimi colpi di mercato tanto da aver fissato un incontro già per la giornata di lunedì 26 maggio.