Fiorentina, i dubbi di Palladino: "Un anno in più di contratto non mi lascia tranquillo"

Raffaele Palladino non sembra per nulla tranquillo dopo la sconfitta patita con il Venezia. La Fiorentina rischia di non centrare la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione e, nonostante il rinnovo formula qualche giorno fa, il tecnico viola non sembra sicuro del suo futuro come spiegato dopo il match con i lagunari: "Anche quando facevo il calciatore del contratto e dei soldi non mi è mai importato nulla, amo il mio lavoro, lo faccio per me e per chi mi ama, per i miei giocatori, non è un anno in più di contratto che mi cambia le cose o mi lascia tranquillo. Dispiace se i tifosi sono un po' arrabbiati, li capisco: anche noi siamo delusi. Per il percorso che abbiamo fatto, meritavamo di più. Lo dico perché ci credo: per le prestazioni, gli shock, il percorso, la crescita... Meritavamo di più. Siamo arrivati a giocarci la Champions, non è tutto da buttare. La linea è sottile".