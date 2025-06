E' previsto per giovedì l'arrivo a Firenze di Edin Dzeko, il primo acquisto della Fiorentina. L'attaccante bosniaco, 39 anni e un passato in Italia con le maglie della Roma e dell'Inter, è atteso per le visite mediche e le firme sul contratto che lo legherà al club viola per una stagione con opzione automatica per quella successiva legata al numero delle presenze e dei gol e un ingaggio di 1,8 milioni di euro più bonus. Dzeko è reduce dall'esperienza in Turchia con il Fenerbache.