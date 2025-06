Fiorentina, Commisso: "Kean? Speriamo resti con noi". La clausola e le sirene arabe

"Speriamo che Kean resti con noi". Ospite di un evento organizzato dai tifosi della Fiorentina, il presidente viola Rocco Commisso getta ombre sul futuro dell'attaccante classe 2000, che ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro dal 1 al 15 luglio (valida ogni anno, come riporta la Gazzetta dello Sport). Al momento gli unici a sborsare questa cifra sarebbero gli arabi dell'Al-Qadsiah, pronti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 100 milioni tra appunto la cifra della clausola e un contratto di 15 milioni di euro l'anno per tre anni. In questo periodo conta ovviamente anche la volontà del giocatore, che al momento è in vacanza e che comunque a Firenze sta bene. Lo stesso presidente Commisso ha voluto incontrarlo personalmente per ribadirgli la centralità nel progetto viola. Ma dopo la metà di luglio? Sulle tracce di Kean c'è anche il Manchester United e la tentazione da parte dell'ex Juve di giocare in Premier League potrebbe essere forte. Il nome dell'attaccante viola è stato accostato anche al Milan, con i rossoneri che hanno fatto un primo sondaggio su volontà del neo tecnico Massimiliano Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juve. "Faremo una Fiorentina sempre più forte", ha aggiunto Commisso, come riportato dal Tgr Rai Toscana. Con Kean?