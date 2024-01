Fiorentina, assalto a Gudmundsson: primo no del Genoa ma pronto il rilancio

© Getty Images

La Fiorentina ha sferrato l'assalto ad Albert Gudmundsson, individuato come il rinforzo ideale per l'attacco viola. Il Genoa avrebbe rifiutato una prima offerta di 20 milioni di euro per il centravanti islandese, che in campionato ha realizzato finora 9 gol (e due assist): ne vuole almeno 25. Si attende un rilancio da parte di Barone e Pradè, che non sono intenzionati a mollare la presa nonostante la trattativa non si sia facile, con una cifra vicina alla richiesta dei rossoblù. La Fiorentina, come riferisce violanews, avrebbe già un principio d'accordo con il giocatore sulla base di due milioni.