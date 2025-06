Filippo Inzaghi a Palermo, domani la presentazione

Filippo Inzaghi è sbarcato a Palermo. Il nuovo allenatore della formazione rosanero, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B, sta in queste ore conoscendo lo staff della società di viale del Fante che lo accompagnerà in questa nuova avventura professionale. Oggi alle 19 è previsto un primo contatto con la tifoseria, il tecnico, infatti, saluterà i tifosi presenti nel piazzale dello stadio Renzo Barbera. Domani alle 11 Inzaghi sarà presentato ufficialmente alla stampa. Poi l'allenatore si metterà subito al lavoro per programmare le prossime tappe della squadra rosanero, a cominciare dal ritiro estivo del Palermo, che si svolgerà in Valle d'Aosta a partire dal 13 luglio e fino al 1° agosto. La sede scelta coinvolge le località di Saint Vincent e Châtillon, dove la squadra soggiornerà ed effettuerà la preparazione pre campionato. Gli uomini di Filippo Inzaghi si alleneranno nello stadio "E. Brunod" di Châtillon, struttura sportiva storica e immersa nel verde a oltre 500 metri sul livello del mare.