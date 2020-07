Ferran Torres firma col Manchester City, sfuma un obiettivo di mercato della Juve

MERCATO

Niente Juventus per Ferran Torres. I bianconeri hanno inseguito l'esterno spagnolo del Valencia a lungo senza affondare mai e così il Manchester City ne ha approfittato e ha chiuso per il classe 2000. Stando a quanto riporta Marca, infatti, il club spagnolo e i Citizens avrebbero già firmato i contratti e l'esterno offensivo si trasferirà a Manchester per 25 milioni di euro più 12 di bonus.

Una cifra contenuta, considerando la qualità del ragazzo e la concorrenza feroce scatenatasi per lui nelle scorse settimane, ma il motivo è che il suo contratto col Valencia sarebbe andato in scadenza tra 12 mesi e il giocatore non aveva mai accettato il rinnovo. Il club spagnolo, che peraltro nella prossima stagione non giocherà in Champions League, rischiava dunque seriamente di perderlo senza incassare un euro.

Un ruolo chiave nella scelta del Manchester City, che ha accelerato le operazioni dopo la sentenza del TAS che l'ha riammesso alla prossima Champions, lo avrebbe avuto Pep Guardiola, connazionale di Ferran Torres, che avrebbe convinto il talento spagnolo a lasciar da parte la Juventus, ma anche il Borussia Dortmund e Manchester United, e sposare la causa del City. A Manchester Ferran Torres rimpiazzerà un altro talento come Leroy Sané, che è tornato in Germania per vestire la maglia del Bayern.