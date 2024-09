Everton, per la panchina i Friedkin pensano a Sarri

Maurizio Sarri come José Mourinho. La prima grande mossa dei fratelli Friedkin da neo proprietari dell'Everton per dare forza al progetto, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe essere proprio l'arrivo in panchina dell'ex tecnico della Lazio, che prenderebbe il posto di Dyche (in scadenza di contratto) per provare a risollevare una squadra che dopo cinque giornate occupa l'ultimo posto in Premier League. Sarri sarebbe potuto essere un’idea anche per il dopo De Rossi, ma per i suoi recenti trascorsi in biancoceleste avrebbe scatenato un’ulteriore insurrezione popolare e quindi è ora in pole per prendersi la panchina dell'Everton, dove arriverebbe anche Daniele Tognaccini, storico preparatore del Milan che lo seguì anche nell’esperienza alla Juventus.