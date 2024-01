Empoli, ecco Niang: contratto fino a giugno con opzione di rinnovo

L'ACQUISTO

L'ex Milan, Genoa e Torino fa ritorno in Serie A dopo 6 anni: rimarrà in Toscana in caso di salvezza

© Getty Images M'Baye Niang torna in Serie A. L'ex attaccante di Milan, Genoa e Torino ha infatti firmato un contratto con l'Empoli fino a giugno, che si rinnoverà automaticamente per un'ulteriore stagione in caso di salvezza. I toscani l'hanno acquistato a titolo definitivo dall'Adana Demirspor, con cui in questa stagione aveva collezionato 20 presenze, 8 gol e 2 assist tra campionato turco e preliminari di Conference League. Si attende solo l'annuncio ufficiale.

Un'arma in più dunque per Davide Nicola, che dopo la vittoria sul Monza e il pareggio dello Stadium contro la Juventus crede più che mai nell'impresa di riuscire a salvare una squadra che resta comunque penultima in classifica. Il compito del francese sarà quello di garantire gol e assist a quello che continua a essere il peggior attacco del campionato (appena 15 le reti segnate nelle prime 22 giornate).

Niang, 29 anni compiuti a dicembre, si presenta a Empoli con un bagaglio di 17 gol e 13 assist in 107 presenze in Serie A: 5 siglati con la maglia del Genoa (con cui ha giocato da gennaio a giugno del 2015), 8 con quella del Milan (tra agosto 2015 e gennaio 2017) e 4 con quella del Torino (stagione 2017/18), la sua ultima squadra italiana. Dopo i granata due stagioni e mezza al Rennes, una breve esperienza araba all'Al Ahli, quindi Bordeaux, Auxerre e Adana, prima del nuovo richiamo della Serie A.