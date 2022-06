Empoli-Andreazzoli, addio amaro: "Prendo atto della decisione"

Aurelio Andreazzoli saluta Empoli e l'Empoli e lo fa con l'amaro in bocca. Dopo che nella giornata di mercoledì è arrivata l'ufficialità dell'esonero, l'ormai ex tecnico del club toscano ha parlato così della separazione arrivata dopo una stagione conclusa con una salvezza tranquilla: "Prendo atto della decisione del Presidente, che non corrisponde alle mie aspettative né alla mia volontà. Ma questo è il calcio... Il mio lavoro è fatto anche di questo, guardiamo avanti".