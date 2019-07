Milan, l'Empoli 'annuncia' Bennacer: "I tifosi lo adoreranno"

L'ANNUNCIO

Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte dei club, ma Ismaël Bennacer è ormai un giocatore del Milan e a confermarlo ci ha pensato il ds dell'Empoli, Pietro Accardi, che intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è lasciato sfuggire una frase che di fatto ufficializza il passaggio del centrocampista algerino in rossonero; "Ismaël è un guerriero, i tifosi del Milan lo adoreranno" ha detto. Giampaolo: "Suso via? Ci pensa la società"

Una vera e propria conferma dunque, nei prossimi giorni, dopo le meritate vacanze per staccare la spina in seguito al trionfo in Coppa d'Africa, il giocatore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto da 1,5 milioni a stagione che lo legherà al 'Diavolo' fino al 2024.

