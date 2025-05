Dopo la retrocessione, l'Empoli avrebbe intenzione di compiere un cambio di panchina al fine di ritornare subito in A. Per questo motivo il presidente Corsi sarebbe pronto a dire addio a Roberto D'Aversa, diretto verso il Bari, puntando così su uno fra Davide Possanzini ed Eugenio Corini come riportato da La Nazione.