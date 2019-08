Dzeko rinnova con Roma, Nainggolan esulta e si scatena la polemica: "Mi fate ridere"

Evidentemente è proprio vero, al cuor non si comanda! O per lo meno, la passione giallorossa è troppo forte per Radja Nainggolan per poterla tenere a freno, anche quando magari ragioni di opportunità consiglierebbero di farlo. Fatto sta che il centrocampista del Cagliari ma di proprietà dell'Inter, è finito nuovamente invischiato in una pesante polemica social per aver commentato con un "Ben fatto" il rinnovo di Dzeko con la Roma. Un messaggio giudicato da molti se non altro inopportuno visto che il bosniaco era un obiettivo di mercato dei nerazzurri, ma che Radja (il cui tifo per il club giallorosso è cosa risaputa) ha voluto giustificare definendolo solo un complimento disinteressato: "Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno/amico che viene massacrato" ha infatti replicato stamattina sul suo profilo instagram. "Mi fa ridere sta cosa”. Prima della chiosa finale: “Edin, resti il migliore secondo me”.