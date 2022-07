Dybala è sotto scacco: deve ridursi l'ingaggio per trovare squadra

IL CASO

L'Inter resta in vantaggio, ma deve fargli spazio. Milan e Roma sempre alla finestra

Sesto giorno da "disoccupato" per Paulo Dybala che sembra essere ancora lontano da trovare squadra per il prossimo anno. Certamente un paradosso perché le qualità dell'argentino non si discutono ma ora, per iniziare una nuova avventura, dovrà ridurre ulteriormente le pretese sull'ingaggio. La Joya è sotto scacco perché, al momento, nessun club di alto livello è disposto a investire più di 6 milioni di euro di stipendio all'anno più le ricche commissioni all'agente Antun. Un braccio di ferro che l'ex Juve è destinato a perdere.

Chiariamoci, Dybala non resterà senza squadra ma sicuramente dovrà rivedere, e anche di molto, le sue pretese economiche e quelle del suo entourage, soprattutto. L'Inter resta la squadra favorita anche se Marotta, a parole, si è chiamato fuori. In casa nerazzurra prima devono pensare alle uscite: sicuramente Sanchez e uno tra Dzeko e Correa, ma entrambi non sembrano intenzionati a partire. Soluzione difficile da trovare anche per il potente ad e il tempo comunque stringe: Dybala non può aspettare ancora molto.

Poi sempre sullo sfondo ci sono Milan e Roma. Per entrambe le squadre la Joya non è una priorità, ma potrebbe trasformarsi in un colpo low cost. Un vero e proprio affare, a certe cifre. I rossoneri stanno puntando tutto su De Ketelaere, ma visto che l'accordo con il Bruges non è semplicissimo da trovare potrebbero virare all'ultimo sull'argentino. I giallorossi, invece, guardano dalla finestra e attendono sviluppi dopo che già a maggio avevano fatto un sondaggio.

Tutto fermo anche per quanto riguarda le opzioni estere. Barça e Real si sono chiamate fuori tempo fa, mentre timidi sondaggi sono stati fatti da parte del Manchester United e dell'Arsenal. I Red Devils potrebbero essere fortemente interessati in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, ma anche qui non si hanno sviluppi significati.

Dybala aspetta da Miami dove si sta godendo le vacanze con la fidanzata Oriana, ma allo stesso tempo si sta allenando duramente per farsi trovare pronto. Una situazione davvero strana, toccherà allo stesso numero 10 sbloccare la situazione.