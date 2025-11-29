Logo SportMediaset

Dybala al Benfica? Rui Costa smentisce: "Ma chi ne ha parlato?"

29 Nov 2025 - 12:43
© Getty Images

© Getty Images

Nelle ultime ore in Portogallo si erano diffuse diverse voci su un possibile interessamento del Benfica per Paulo Dybala. Secondo A Bola, il club avrebbe sondato la disponibilità dell'attaccante della Roma per trasferirsi in Portogallo già durante la sessione invernale di mercato. Rui Costa, però, ha smentito fin da subito qualsiasi trattativa. Queste le parole del presidente delle Aquile: "Ma chi ha parlato di Dybala? Bisogna chiederlo al giornalista che ha dato la notizia. Non è vero. In questo momento, non è vero". L'ingaggio attuale di Dybala, che oscilla tra i 6 e 7 milioni di euro, sarebbe insostenibile per il Benfica, il cui tetto salariale è 2 milioni. 

