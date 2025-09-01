Donnarumma vola da Guardiola: accordo raggiunto tra City e Psg, affare da 40 milioni

Pep Guardiola è pronto ad accogliere Gigio Donnarumma al Manchester City. Il club inglese ha infatti raggiunto un accordo con il Psg: affare di circa 40 milioni di euro. Il Psg, partito da una richiesta iniziale di 50 milioni, aveva inizialmente rifiutato l'offerta di 30 milioni di euro: le parti si sono trovate a metà strada. Si tratta del primo affare nella storia tra le due società. Per il portiere della Nazionale, scaricato da Luis Enrique dopo una stagione trionfale, che ha portato la squadra parigina alla conquista della Champions League, contratto quinquennale a 12 milioni di euro netti all'anno. Il via libera per l'avventura di Donnarumma in Premier League è arrivato dopo l'intesa tra il Psg e il Fenerbahce per il portiere brasiliano Ederson sulla base di 13 milioni di euro più 2 di bonus. "La Premier il campionato al quale Gigio aspira", aveva detto in esclusiva a Sportmediaset il suo agente Enzo Raiola. Ora il desiderio è diventato realtà.