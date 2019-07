Ora è ufficiale: la Spal ha annunciato di aver acquistato dal Sassuolo Federico Di Francesco. "L’esterno di centrocampo classe ‘94 - si legge sul comunicato - arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, in carriera ha vestito le maglie di Gubbio, Cremonese, Virtus Lanciano e Bologna, disputando con il Sassuolo la stagione 2018/2019. Di Francesco conta attualmente 74 presenze e 7 gol in serie A".